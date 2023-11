Sabato il corteo “sui luoghi meno sicuri per le donne”

La mobilitazione da piazza del Bacio alle 16.30, oltre 40 le associazioni che hanno aderito

Mariposas, libere di volare. Sabato 25 novembre oltre 40 associazioni manifesteranno in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Una Giornata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999 in memoria delle sorelle Mirabal, le tre attiviste politiche uccise in Repubblica Dominicana nel 1960.

“Si tratta di una data simbolica – spiegano le organizzatrici in una nota – che non vuole solo richiamare l’attenzione sui casi diffusi ed efferati (dovuti a retaggi vecchi e nuovi e ad atteggiamenti e strutture patriarcali presenti nelle nostre società) quali sono quelli di femminicidio, ma che chiede con urgenza un posizionamento politico e istituzionale netto, obiettivi concreti, interventi strutturali a diversi livelli e finanziamenti certi ai centri antiviolenza”.

L’associazione C.A.P. 06124 Aps in collaborazione con Udi Perugia – Unione donne in Italia, promuove un corteo a Perugia che partirà da Piazza del Bacio, dove alle ore 16.30 è prevista un’esibizione a tema dell’associazione Voci e Progetti.

Intorno alle 17.30 il corteo attraverserà il Parco della Verbanella, dove verranno letti dei brani a cura di Udi Perugia, fino all’arrivo in Piazza Birago dove sono previsti gli interventi delle associazioni aderenti con performance e dibattito.

“Sentiamo il bisogno di tornare in piazza – scrivono ancora – di attraversare con i nostri corpi e le nostre voci alcuni dei luoghi della città di Perugia considerati meno sicuri per le donne, per ribadire che una città è sicura solo quando le donne si sentono libere di attraversarla. Il femminicidio di Giulia Cecchettin ha lasciato un vuoto in tutte e tutti che sentiamo il bisogno di provare a colmare incontrandoci il 25 novembre e ricordando che la violenza contro le donne si combatte tutti i giorni con una cultura che valorizzi le differenze e una società che condanni la violenza di genere, senza minimizzarla”.

Hanno aderito fino ad ora e parteciperanno alla mobilitazione: UDS Perugia, UDU Omphalos LGBTI, Associazione Voci e Progetti Altra scuola, Rete degli studenti medi Umbria Altra scuola, Rete degli studenti medi Perugia, Link Perugia, Una regione per restare, Arci Comitato uniti per Fontivegge, Emergency, ANPI, RU2020, Porco Rosso, Ya Basta! Perugia, Libera Umbria, Legambiente Perugia, FIAB Perugia Pedala APS, Coscienza verde, UAAR, Ponte Solidale, CIDIS ONLUS, UDIPG, ArciAtea rete per la laicità, Donne in nero, La Goccia, CGIL Perugia, Associazione Margot, link Perugia, Perugia solidale, Sims, CSG, Arci Perugia, Unità di strada, Rav – Rete antiviolenza. “Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima”.