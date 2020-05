Sabato al Coc di Perugia si distribuiscono guanti e mascherine

Sabato 23 maggio i perugini che ne hanno bisogno potranno recarsi al Coc (Centro operativo comunale) in strada Santa Lucia per ricevere guanti e mascherine. La distribuzione avverrà dalle 9 alle 19.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a non recarsi al Coc durante la settimana ma solo sabato 23 maggio

La prima trance di 27mila mascherine è stata distribuita dai Servizi sociali ai cittadini 65enni non autosufficienti, a soggetti in povertà assoluta ed a disabili non autosufficienti.

Lo scorso fine settimana sono state distribuite dal gruppo di Protezione Civile del Comune di Perugia 1000 kit comprendenti 2 mascherine e un paio di guanti alla popolazione.

L’assessore alla sicurezza e alla Protezione Civile del Comune di Perugia, Luca Merli, presente alla distribuzione dello scorso weekend e alla prossima di sabato, si ritene ampiamente soddisfatto del lavoro svolto con grande professionalità dai volontari del gruppo Perusia sempre attenti e pronti ad intervenire al servizio della popolazione.