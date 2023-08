Sabato a Leonessa l'addio ad Angelo Gentili - Tuttoggi.info

Sarà il santuario della Madonna della Paolina a San Giovenale di Leonessa ad ospitare i funerali del medico casciano scomparso

Si terranno domani (sabato 12 agosto) alle ore 17,30 nel santuario della Madonna della Paolina, a San Giovenale di Leonessa, i funerali di Angelo Gentili, il medico di Cascia scomparso in un incidente stradale martedì mattina.

Gentili, 75 anni, stava percorrendo come faceva ogni giorno la strada provinciale reatina che collega la città di Santa Rita alla frazione leonessana di Terzone, zona di origine della sua famiglia dove amava coltivare un orto e curare alcuni animali, quando l’auto con cui viaggiava si è scontrata – al confine tra Lazio ed Umbria – con un furgone del latte. Purtroppo per il medico in pensione non c’è stato nulla da fare.

Dopo il dissequestro della salma da parte dell’autorità giudiziaria, da questa mattina (11 agosto) è stata aperta la camera ardente all’obitorio dell’ospedale “De Lellis” di Rieti. Quindi, domani pomeriggio, i funerali a Leonessa, nel santuario a lui caro, nella zona di cui era originaria la sua famiglia.