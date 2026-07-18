Rubata la medaglia del "minuto 85", l'appello dell'ex grifone Eros Lolli - Tuttoggi.info

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Rubata la medaglia del “minuto 85”, l’appello dell’ex grifone Eros Lolli

Redazione

Rubata la medaglia del “minuto 85”, l’appello dell’ex grifone Eros Lolli

Sab, 18/07/2026 - 15:55

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Rubata la medaglia del “minuto 85′”, quella che nel 1967 l’allora presidente del Perugia, Lino Spagnoli, regalò a Eros Lolli per il gol, al minuto 85′ appunto, che regalò al Grifo la promozione in Serie B.

Era l’85’ della partita Perugia – Sambenedettese. Stadio Santa Giuliana 21 maggio 1967. Una partita che i tifosi del Grifo non dimenticheranno più. Perché a 5 minuti dalla fine il gol di Eros Lolli regala al Perugia allenato da Guido Mazzetti la promozione in Serie B.

Come segno di gratitudine per quella rete che è valsa la B, l’allora presidente del Perugia, Lino Spagnoli, regalò a Eros Lolli una medaglia d’oro raffigurante il baiocco perugino, con incisa la scritta “A ricordo dell’85° minuto della partita Perugia – Sambenedettese 21 V 1967”.

Una medaglia, insieme alla catenella anch’essa d’oro, che Eros Lolli ha custodito con comprensibile orgoglio, in ricordo di quel gol storico.

Ma nei giorni scorsi, mentre la famiglia Lolli era fuori Perugia, i ladri si sono introdotti nell’abitazione, rubando quanto di prezioso hanno trovato rovistando nei cassetti. Tra i beni sottratti anche la medaglia, che ovviamente ha un grandissimo valore sportivo ed affettivo.

Per questo Eros Lolli fa appello a chi possa avere notizie di quel cimelio della sua storia di atleta e del Grifo, affinché gli venga riconsegnato. Un gesto che sarebbe accolto con riconoscenza. Un appello a cui si unisce la famiglia e che, sicuramente, fanno proprio tutti i tifosi del Perugia.

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