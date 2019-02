Rubano armi e soldi dal palazzo del Comune, è caccia ai fuggitivi

È caccia ai fuggitivi in tutto il comprensorio di Amelia, dove alcuni ignoti hanno agito di notte per introdursi negli uffici comunali. Dalla sede del municipio di Palazzo Matteotti sono state asportate armi, probabilmente in dotazione alle forze di Polizia Municipale, e alcuni documenti.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della compagnia di Amelia, che indagano sul caso, il gruppo potrebbe essere costituito da due o tre persone che, oltre alle armi contenute nella cassaforte degli uffici comunali, hanno asportato anche soldi custoditi in uno dei cassetti della segreteria. I militari hanno messo in campo una fitta rete di controlli per cercare di risalire ai responsabili del furto.

