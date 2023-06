Ruba in casa del nonno e minaccia il fratello con un coltello, 19enne denunciato - Tuttoggi.info

Più volte ha rubato a casa dei nonni, fino a quando il fratello ha cercato di impedirglielo e lo ha aggredito, denunciato dai carabinieri

Non ce la faceva più a sopportare le ruberie in casa sua da parte del nipote 19enne e, quando quest’ultimo ha addirittura aggredito e minacciato con un coltello il fratello, ha denunciato tutto ai carabinieri di Narni. L’uomo, un novantenne narnese, si era recato dai militari dell’Arma della locale stazione a inizio maggio presentando una denuncia per furto.

Erano state quindi avviate le indagini che hanno portato alla denuncia – alla Procura della Repubblica di Terni – di un 19enne già noto alle forze dell’ordine, che ora deve rispondere dei reati di tentata rapina e furto. È stato infatti accertato che alla fine di aprile il 19enne e suo fratello più grande erano venuti alle mani in casa del nonno, senza che alcuno, però, ne denunciasse l’accaduto. Quel giorno era intervenuto anche il 118.

Veniva accertato che il nipote denunciato andava a casa dei nonni, nelle campagne di Narni, con cadenza periodica, per depredarli dei loro beni approfittando della loro assenza e, più spesso, della loro comprensione. I “furti” del giovane venivano interrotta però dal fratello maggiore, convivente con i nonni, che, alla fine del mese di aprile lo aveva sorpreso nell’abitazione mentre tentava di asportare beni per alcune centinaia di euro. Il giovane, in quel frangente, tentando di impedire l’ennesimo furto, era stato aggredito fisicamente dal 19enne, che lo avrebbe anche minacciato con un coltellaccio da cucina trovato in casa. Dopo una prolungata colluttazione, il più giovane si era dato alla fuga senza riuscire nel suo intento. Appreso ciò, il novantenne aveva deciso di non coprire più i misfatti del nipote violento, denunciando il furto di preziosi e vari beni, per un valore di oltre mille euro.