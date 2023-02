Rsu Umbriadue, Galasetti (Federenergia Cisal) il più votato

“Va riconosciuto il merito di chi – sottolinea ancora il segretario regionale Cisal Federenergia, Batocchi – opera nella società che si occupa di servizio idrico integrato, fra tutte Gianna Sarubbi che, come delegata di segreteria regionale, ha mostrato ancora una volta quella competenza e preparazione che ne hanno fatto un punto di riferimento per tanti colleghi, anche oltre l’appartenenza sindacale. Oltre al rieletto Paolo Galassetti e a Stefano Mazzocco, già Rlsa (Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza aziendale) attivo negli ultimi tre anni. Ma è soprattutto un riconoscimento che premia il lavoro di squadra, nessun escluso”.

“L’auspicio espresso da più parti è quello di continuare ad operare – rimarca il segretario regionale Cisal Umbria, Filice – proseguendo sempre con maggior competenza e condivisione unitaria, fra tutte le Rsu nella loro autonomia e attraverso le segreterie per i dovuti supporti quando necessari”.

“Da evidenziare come queste elezioni si siano contraddistinte per i numeri di partecipazione che ne hanno caratterizzato l’esito finale – conclude Batocchi –, ma anche per i toni e i contenuti con cui le diverse sigle partecipanti si sono confrontate, ognuna portando avanti le rispettive campagne elettorali. In questo quadro anche il management aziendale, nel pieno rispetto delle autonomie e del ruolo delle rappresentanze sindacali, ha saputo far fronte alle richieste e necessità per favorire lo svolgimento delle elezioni nel migliore dei modi”.