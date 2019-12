RS Components: l’e-commerce che conquista il settore elettrico - Tuttoggi

Che l’e-commerce sia una realtà in continua e rapida espansione è cosa nota a tutti: orami è altamente improbabile trovare una persona al mondo che non conosca aziende come Amazon, Zalando, etc.

Con oltre 4,3 miliardi di persone che hanno accesso ad Internet e circa 2,81 miliardi di persone che periodicamente realizza acquisti online, il settore dell’e-commerce è destinato a sostituire, in un futuro nemmeno tanto lontano, la vendita al dettaglio.

Se da un lato ormai questo è dato per scontato per alcuni settori, con, ad esempio, Amazon che, solo in Italia, supera di gran lunga i 35 milioni di visite mensili, per altri settori questo fenomeno ha appena iniziato ad affermarsi.

I numeri dell’e-commerce in Italia

Stando agli studi del settore, in Italia l’e-commerce è passato da fatturare complessivamente 1,6 miliardi di euro nel 2004 ad oltre 41,5 miliardi nel 2018: una crescita fulminea che non accenna affatto a decelerare.

I settori più coinvolti dal fenomeno nel 2019 sono stati:

Tempo libero : il 41,3% del fatturato totale dagli e-commerce viene dal settore dell’intrattenimento, con gli abbonamenti alle tante piattaforme di streaming;

: il 41,3% del fatturato totale dagli e-commerce viene dal settore dell’intrattenimento, con gli abbonamenti alle tante piattaforme di streaming; Turismo , che copre il 28% del fatturato del settore. Gli italiani fanno affidamento a piattaforme online per organizzare le proprie vacanze: non solo viaggi e pernottamento ma anche acquisto di biglietti e prenotazione di visite guidate;

, che copre il 28% del fatturato del settore. Gli italiani fanno affidamento a piattaforme online per organizzare le proprie vacanze: non solo viaggi e pernottamento ma anche acquisto di biglietti e prenotazione di visite guidate; Centri commerciali , che costituiscono il 14,5% del fatturato totale;

, che costituiscono il 14,5% del fatturato totale; Assicurazioni , con il 4,9%;

, con il 4,9%; La sorpresa più grande, tuttavia, viene dall’elettronica, con il 3,3%: non si tratta del semplice acquisto di apparecchi elettronici come computers o smartphone, ma anche e soprattutto di attrezzatura tecnica;

Le regioni in cui sono presenti più aziende dedite esclusivamente all’e-commerce sono:

Lombardia, con il 18,5% del mercato nazionale;

Campania, con il 12,67%;

Lazio, con l’11,52%;

Le regioni, invece, in cui tale processo fatica ad affermarsi sono:

Valle d’Aosta, con appena lo 0,11%;

Molise, con lo 0,35%;

Basilicata, con lo 0,70%;

Settore elettrico: RS Components

Come si è detto, una grande sorpresa è stata, nel 2019, l’affermazione dell’e-commerce nel settore dell’elettronica, specialmente per quel che riguarda l’attrezzatura tecnica.

A iniziare la rivoluzione di questo settore è stata RS Components, una società presente in oltre 32 paesi al mondo e capace di offrire oltre 600.000 diversi prodotti, per un totale di oltre 2.500 marchi affermati nell’elettronica, automazione, controllo, utensileria e accessori.

La società, che complessivamente può vantare oltre 80 anni di esperienza nel settore, ha lanciato il proprio sito di e-commerce nel 2001 ed è arrivata, in tempi recenti, a gestire un traffico di utenti di oltre 60.000 visite mensili.

L’attività di rs components vendita privati non si limita alla semplice vendita al dettaglio, ma si propone di coprire insieme le esigenze dei singoli cittadini, interessati a materiali di qualità per la propria attività di fai-da-te, quanto le esigenze delle aziende.

La varietà dell’offerta di RS Components è il principale segreto dietro il loro successo: per ogni prodotto sono presenti più varianti sia per l’uso domestico che per l’uso industriale e la compagnia mette a disposizione la possibilità di coprire anche domande consistenti.

Perché l’e-commerce funziona?

L’esempio di RS Components è fondamentale per comprendere il segreto dietro il successo dell’e-commerce. Non vi è alcun negozio fisico al mondo, infatti, che potrebbe riuscire a immagazzinare ben 600.000 diversi prodotti in numero sufficiente da coprire anche ordini consistenti.

Inoltre, nessun negozio fisico potrebbe garantire gli stessi tempi di consegna di un e-commerce: è una lezione, questa, che Amazon già da tempo ha insegnato alle librerie, alle videoteche, ai negozi di giocattoli e ad altre attività simili.

A quanto pare una simile lezione sta venendo impartita anche al settore dell’elettronica, stavolta non da Amazon quanto, piuttosto, da RS Components.