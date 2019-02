Rotaract Terni presenta il XIX Ballo di San Valentino | Il presidente Albert “Onorato e orgoglioso”

Tutto pronto per il XIX Ballo di San Valentino del Rotaract Club di Terni che quest’anno sarà ospitato dall’antico convento del ‘600 San Pietro Sopra le Acque. Si rinnova la tradizione con un appuntamento che ormai è diventato un punto di riferimento tra gli eventi legati alla celebrazione di San Valentino in città.

Il ballo, che si svolgerà la sera del 16 febbraio, è pensato non solo per gli iscritti al club, ma per tutti coloro che con il RotarAct condividono il valore della solidarietà e lo spirito del ‘service’ che quest’anno andrà in favore dell’associazione “I Pagliacci”, nota per il suo prezioso contributo a tutta la comunità ternana, e a finanziare il progetto “Cinema in pediatria”.

“Con onore e orgoglio – sottolinea il presidente del RotaractTerni, Edoardo Albert – stiamo allestendo una serata con la quale vogliamo dare testimonianza della nostra ‘mission’ e un fattivo contributo a un’associazione nobile come quella dei “Pagliacci”e a un progetto importante come quello del “Cinema in Pediatria”.



Non ci saranno soltanto ospiti umbri, verranno infatti formalizzati il rinnovo del gemellaggio con Club di Rieti, Presidente Michele Ferrauto e il nuovo gemellaggio con il Club di Città di Castello con il presidente Alberto Maria Radici e il vicepresidente Elia Peli, ma la serata verrà aperta anche alle regioni del ‘distretto 2090’, cioè Umbria, Marche, Abruzzo e Molise.

Per tutti coloro che volessero dare il loro contributo o avere maggiori informazioni è a disposizione la mail bianchialessandra18@gmail.com

