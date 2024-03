Rivoluzione Ztl a Terni, il Comitato delle Famiglie del Centro Storico evidenzia criticità - Tuttoggi.info

"Basterà comprare un permesso a un prezzo leggermente più alto e il numero di autorizzati a entrare in ZTL sarà nuovamente quello di adesso".

A Terni entra in vigore oggi, venerdì 15 marzo, il nuovo regolamento per la zona a traffico limitato (qui il testo integrale), con la rimodulazione delle aree pedonali, l’istituzione di zone interdette, nuove fasce orarie di accesso, la revisione della validità dei permessi e delle tariffe.

Il Comitato delle Famiglie Residenti del Centro Storico, tuttavia, non dimentica “gli inutili torti subiti durante il periodo della fallimentare sperimentazione natalizia, poi prorogata per i saldi invernali e nuovamente fino a San Valentino, ponendo l’attenzione sulla mancata pubblicazione dei dati comprovanti l’inesistente risultato ottenuto in termini di benefici economici per le attività commerciali del centro storico in relazione alla ormai famosa apertura”.

Comitato delle Famiglie Residenti del Centro Storico: “Con la Ztl chiusa gli accessi nel 2022/2023 sono stati 361.589 e con la Ztl aperta a tutti sono stati 336.285?“

“Il fine, a detta dell’ Amministrazione comunale, era quello di aumentare il transito dei veicoli per aiutare il commercio; invece – si legge in una nota del Comitato – i dati certificano un risultato opposto, con un transito minore rispetto agli anni passati. Con la Ztl chiusa gli accessi nel 2022/2023 sono stati 361.589 e con la Ztl aperta a tutti sono stati 336.285? Qualcosa non torna; proprio per questo attendevamo di poter visionare pubblicamente tutti i dati relativi agli ingressi dei varchi Ztl durante il periodo di sperimentazione 8/12/2023 – 06/01/2024, oltre a quelli fino al 31/01/2024.”

“Sul regolamento non è scritto il tetto massimo di permessi”

“Oggi ci troviamo con un nuovo regolamento che riporta, in diversi punti, la dicitura ‘parcheggio riservato ai residenti’. Questo potrebbe in parte soddisfare la nostra richiesta, che, a quanto pare, non è stata fisicamente realizzata. La segnaletica verticale, infatti, non è stata ancora aggiornata: sotto le ‘P’ di parcheggio compare la scritta ‘autorizzati Ztl’; gli stalli, dunque, sarebbero ancora accessibili a tutti”.

“Sul regolamento, infine, non è scritto da nessuna parte il tetto massimo di permessi. Quindi basterà comprare un permesso a un prezzo leggermente più alto e il numero di autorizzati a entrare in Ztl sarà nuovamente quello di adesso”.

