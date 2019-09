“Rivincita” di Narni, oggi Samanta Togni, venerdì Tullio De Piscopo

Due grandi ospiti arriveranno in città per partecipare agli eventi della Rivincita. Oggi, giovedì 19 settembre, la celebre ballerina del seguito programma di Raiuno “Ballando con le Stelle” Samanta Togni presenzierà come madrina l’evento che si terrà alle 21,30 in piazza dei Priori “Choreutike”, spettacolo congiunto dei gruppi danza dei terzieri della Corsa all’Anello. Lo spettacolo sarà dedicato alla figura femminile nel tempo e nella cultura. La Togni si esibirà con le ballerine dei gruppi danza.

Venerdì 20 settembre l’ospite speciale sarà il percussionista e cantautore Tullio De Piscopo che alle 22 parteciperà allo stadio San Girolamo all’evento “Cor unum, unum sonum”, grande spettacolo coreografico a cura dei gruppi musici della Corsa all’Anello, degli sbandieratori Città di Narni, della Compagnia Milites Gattamelata del terziere Mezule, con la partecipazione del gruppo Taberna del Diavolo. De Piscopo che parteciperà allo spettacolo, suonando con i musici, al termine si esibirà in un’attesa jam session.

