Rissa in un bar di Foligno tra due donne e un uomo: tutti denunciati - Tuttoggi.info

Per i tre protagonisti della rissa avviate anche le pratiche per l'emissione del "Daspo Willy"

E’ dovuta intervenire la polizia a sedare una rissa tra tre persone – due donne ed un uomo – avvenuta in un bar del centro storico di Foligno. A chiamare il numero unico di emergenza è stato il personale del pubblico esercizio, che aveva cercato di calmare gli animi, senza però successo ed anzi vedendo il danneggiamento di alcuni arredi.

Gli operatori del commissariato di Foligno, una volta giunti sul posto, hanno riportato la situazione alla calma e individuato i tre soggetti – due donne ed un uomo, tutti italiani e già gravati da precedenti di polizia – protagonisti della rissa. Subito dopo, i poliziotti hanno ricostruito l’accaduto, appurando che i tre erano venuti a lite per futili motivi, richiamando anche l’attenzione dei due dipendenti del bar, che hanno tentato di placarli. Malgrado ciò, il giovane coinvolto nella rissa avrebbe continuato a tenere una condotta aggressiva, arrivando persino a minacciare i due dipendenti e costringendoli a rifugiarsi all’interno del pubblico esercizio, dove l’uomo aveva anche danneggiato alcuni arredi e suppellettili.

Pertanto, riportata la situazione alla calma, gli agenti hanno condotto i tre litiganti negli uffici del commissariato di pubblica sicurezza dove, redatti gli atti di rito, sono stati tutti denunciati per il reato di rissa. Fortunatamente, malgrado l’accaduto, nessuno ha riportato lesioni.

L’uomo resosi protagonista della condotta aggressiva all’interno del bar è stato denunciato anche per i reati di minaccia, danneggiamento e violenza privata. Inoltre, stante l’allarme sociale originato dall’episodio e il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, nei confronti di tutti e tre i soggetti coinvolti sono state avviate le procedure finalizzate all’emissione del cosiddetto “Daspo Willy”, che, una volta irrogato, gli impedirà di tornare in quel bar e di stazionare nell’area esterna ad esso pertinente. Al riguardo, è emerso che una delle ragazze coinvolte era stata in passato raggiunta da analogo provvedimento in relazione ad un altro pubblico esercizio folignate.

(foto di repertorio)