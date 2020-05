Rissa, ricostruita la mandibola al 19enne: dalla sua testimonianza si cercano gli altri partecipanti

Ecco l'allentamento delle misure restrittive.Tra assembramento, gente senza mascherina, parcheggio selvaggio e ragazzini (forse ubriachi o peggio), che si pestano, non so cosa sia più triste.E nessun controllo.Semplicemente vergognoso.Comprendo il desiderio di tornare alla normalità, ma é prematuro allentare troppo la presa e se poi dev'essere fatto in questo modo… Mi sento male a dirlo, ma a questo punto preferivo il lockdown.Turisti venite in Umbria, "bella e sicura", come recita uno spot che sta andando spesso in onda.Sarebbe anche vero, se non fosse per chi ci governa.