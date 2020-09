Rissa in centro a Perugia, 8 ragazzi indagati

Otto ragazzi indagati per la rissa in centro a Perugia. Rissa, lesioni e percosse i reati ipotizzati. La Procura di Perugia ha chiuso le indagini sulla rissa avvenuta in piazza Danti nella notte tra il 23 e il 24 maggio. Botte sulle scalette del Duomo, con diversi cellulari di ragazzi presenti che riprendono la cena, finita anche sul Tg1.

E poi botte in piazza Grimana. Con un ragazzo finito in ospedale con la mandibola rotta. Per questo, tre degli otto giovani dovranno rispondere anche dell’accusa di lesioni personali gravissime.

Proprio i video girati, insieme alle testimonianze raccolte, hanno consentito agli inquirenti di individuare gli otto partecipanti alla rissa.

Proprio a seguito di quella rissa, nel primo week end dopo il lockdown, il Comune di Perugia, di concerto con la Prefettura e le forze dell’ordine, fu costretto a varare regole stringenti contro la cosiddetta movida in centro, poi attenuate.