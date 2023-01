Rissa al concerto di Paky, discoteca chiusa per 30 giorni VIDEO

Fonti della polizia parlano di “gravi disordini”. E non si tratterebbe, ricordano dalla Questura, dell’unico episodio. Infatti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in diverse occasioni nello scorso anno, sono intervenuti a seguito di segnalazioni di liti e di “situazioni che avevano messo in pericolo la moralità e l’ordine pubblico”.

“Il reiterarsi degli episodi in un lasso di tempo così breve all’interno dello stesso locale, il grave allarme sociale suscitato nella collettività e la situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica – si legge nella nota della Questura – hanno indotto il Questore di Perugia a disporne l’immediata chiusura per un periodo di 30 giorni”.

Proseguono intanto gli accertamenti del personale della Squadra Mobile, che sta provvedendo a sentire le persone informate sui fatti, al fine di ricostruire l’esatta dinamica della vicenda ed individuare i responsabili. Ai quali, verosimilmente – è convinzione degli inquirenti – sono attribuibili altri episodi analoghi, avvenuti nei mesi scorsi.