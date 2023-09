Riqualificazione e rilancio di piscine e stadi comunali ad Assisi, Proietti incontra Abodi - Tuttoggi.info

Il sindaco Stefania Proietti si è incontrato con il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi per parlare delle opportunità di finanziamento di importanti opere per la città. Al centro del colloquio la piscina e lo stadio degli Ulivi, dove è in atto un concorso di idee, finanziato dal PNRR, e per la sistemazione completa di tutto questo impianto parliamo di risorse complessive per 12 milioni di euro.

“Il ministro Abodi conosce la struttura che si trova alle pendici del Subasio perché – ricorda una nota della giunta Proietti – quando era presidente dell’Istituto del Credito Sportivo visitò, su invito dell’amministrazione comunale, sia la piscina che lo stadio degli Ulivi e si interessò del progetto. E lunedì, durante l’incontro con il sindaco, ha riconfermato l’attenzione del suo ministero a individuare il percorso giusto per reperire le risorse“.

Poi il sindaco ha illustrato il progetto della tensostruttura e della riqualificazione dell’impianto Migaghelli a Santa Maria degli Angeli e quindi la riqualificazione della piscina comunale coperta. “Ma durante l’incontro – conclude la nota della giunta – si è parlato anche di altri importanti progetti per la città inquadrati nell’ambito dei centenari francescani e il dicastero presieduto dal ministro Abodi ha la competenza per centenari e anniversari nazionali come il grande evento dell’ottavo centenario francescano del 2026“.