Riparato il pallone pressostatico, era crollato per la neve | FOTO - Tuttoggi

“Ringraziamo il comune di Cascia e il Sindaco Mario De Carolis per aver prontamente accolto la nostra richiesta di mettere a disposizione le loro strutture in modo da assicurare una continuità agonistica temporanea alle società Valnerina Volley e Volley Spoleto (affiliata a Norcia)”.

Il ringraziamento del primo cittadino per i Vigili del Fuoco, ad Alberto Allegrini, il gestore della struttura, e alla ditta “Applicazioni Tecnologiche” per l’aiuto fornito. L’Assessore allo Sport Nicolas Novelli ha dichiarato che, una volta completate le pulizie e l’asciugatura dell’impianto, le associazioni sportive del territorio potranno nuovamente usufruire di una struttura ripristinata in tempi brevi per tornare a prepararsi al meglio alle gare dei rispettivi campionati in tutta sicurezza.