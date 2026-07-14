Rintracciata da un'amica la quindicenne scomparsa a Trevi - Tuttoggi.info

La quindicenne di Trevi di cui si erano perse le tracce dallo scorso dodici luglio, è stata ritrovata questa mattina, ed è in buone condizioni.

Stando alle prime ricostruzioni della vicenda, la minore si sarebbe allontanata di sua volontà dalla propria abitazione senza portare con sé i documenti. Gli stessi familiari ne avevano denunciato la scomparsa ai Carabinieri di Trevi, che avevano fatto prontamente scattare la macchina delle ricerche. Un appello rilanciato anche tramite i social network e che è stato particolarmente seguito in tutta la regione. A rintracciarla sarebbe stata un’amica della minorenne, mentre l’annuncio pubblico è stato dato dal fratello nel proprio profilo social.