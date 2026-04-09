Rimpatri, fogli di via e DASPO. La stretta su Terni per soggetti considerati pericolosi - Tuttoggi.info

Un cittadino tunisino, 43enne, è stato accompagnato nella giornata di ieri ad un CPR nazionale, in vista della successiva espulsione dal territorio nazionale, dopo che il Questore Abenante, ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Dopo accertamenti svolti dall’Ufficio Immigrazione è emerso che l’uomo, coniugato con una cittadina rumena, risultava pericoloso per la sicurezza pubblica. In particolare, la donna è risultata vittima di maltrattamenti da parte del marito, il quale annovera numerosi precedenti per reati quali spaccio di sostanze stupefacenti, rapina, lesioni.

Sono stati adottati altriprovvedimenti di prevenzione: un avviso orale verso un cittadino albanese, gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e per abbandono di rifiuti, su proposta della Compagnia Carabinieri di Terni. Un foglio di via obbligatorio nei confronti di una cittadina rumena, con numerosi precedenti per furto con destrezza, controllata dalle pattuglie della Squadra Volante durante il mercato settimanale in Strada San Martino, insieme a una connazionale già destinataria di divieto di ritorno nel Comune di Terni.

E’ stato comminato anche un provvedimento di DASPO della durata di 2 anni nei confronti di un tifoso del Napoli, individuato dalla Polizia Stradale quale autore di un danneggiamento ai danni dell’autovettura di tifosi rivali, avvenuto nel marzo 2025 presso l’area di servizio “Fabro Ovest”.