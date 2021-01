Ricostruzione post sisma, chiude via Monterone: orari e giorni - Tuttoggi

Da lunedì 1 a sabato 13 febbraio, dalle ore 8.00 alle 18.00, è previsto il divieto di transito a tutti i veicoli in via Monterone nei giorni feriali

Parte la ricostruzione post sisma del 2016 nella zona di Monterone e per consentire i lavori la via viene chiusa al transito.

Il Comune di Spoleto informa che per consentire gli interventi necessari al consolidamento sismico di un palazzo nel tratto tra via Brignone e via delle Felici, nei giorni feriali da lunedì 1 a sabato 13 febbraio, dalle ore 8.00 alle 18.00 è previsto il divieto di transito a tutti i veicoli (compresi i residenti in via Monterone).

Conseguentemente chi proviene da via Arco di Druso potrà scendere in direzione piazza della Libertà (il tratto sarà a senso unico alternato). Per accedere invece in via Monterone i veicoli dovranno percorrere via Benedetto Egio, piazzetta del Teatro Clitunno, via degli Abeti e scendere in via Monterone in direzione via San Carlo (i veicoli che percorrono via Monterone da via delle Felici verso via San Carlo non potranno quindi immettersi in via degli Abeti).