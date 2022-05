Ricostruzione Castelluccio, entro il 3 giugno domande per la progettazione

Il termine per presentare domanda, tramite la piattaforma telematica Net4market, secondo le modalità e tempistiche previste nel disciplinare telematico, è fissato alle ore 17 del 3 giugno 2022.

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, con invito massimo di cinque operatori economici, ove esistenti, previo avviso di indagine di mercato, mediante sottoscrizione di un accordo quadro con un unico operatore.

L’importo a base di gara, soggetto a ribasso, è pari a 6.107.543,49 euro al netto d’IVA e oneri previdenziali, di cui 3.877.462,68 euro per servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 2.230.080,81 euro, oltre IVA e oneri previdenziali per incarico, opzionale, di direzione dei lavori.

Soggetto attuatore, oltre che stazione appaltante, è l’ Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria diretto dall’ing. Stefano Nodessi Proietti.

Responsabile unico del procedimento: Ing. Gianluca Fagotti – Dirigente del servizio Ricostruzione Privata dell’USR Umbria – USR tel. 0742 630 746, e-mail: gfagotti@regione.umbria.it;

Responsabile del procedimento di affidamento: Arch. Filippo Battoni – Dirigente Servizio Ricostruzione Pubblica USR-Umbria, tel. 0742.630880, e-mail: fbattoni@regione.umbria.it.

Per tutte le altre informazioni si rimanda al bando integrale e alla documentazione ad esso allegata, pubblicato sul sito internet sulla piattaforma Net4market raggiungibile al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc e sul sito web istituzionale dell’USR Umbria: https://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/avvisi-bandi-gara-documentazione-complementare-ammissioni-ed-esclusioni.