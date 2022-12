"Ricostruiamo l'economia ternana": Bandecchi presenterà progetto per Treofan - Tuttoggi

Martedì 20 dicembre, l’imprenditore livornese ha sostanzialmente confermato la propria intenzione di “ricostruire l’economia ternana”.

Bandecchi: “Presenteremo il progetto per rilevare Treofan e faremo l’offerta finale per Interpan”

“Presenteremo il progetto per rilevare Treofan e faremo l’offerta finale per Interpan”, ha dichiarato Stefano Bandecchi. Il progetto della Treofan riguarderebbe, sostanzialmente, la messa in funzione dei macchinari: due linee e la laccatrice; il tutto per restituire dignità ai lavoratori e alle famiglie, anche “portando nel polo chimico il centro di ricerca della facoltà di ingegneria industriale dell’università Niccolò Cusano”.

Ternipan acquisita da “spin-off” Unicusano, Bandecchi: non mi candido se…

“I ragazzi fanno la valigia e se vanno“

“Mi scrivono ternani da tutto il mondo, specialmente i giovani: i ragazzi fanno la valigia e se vanno”, ha ribadito più volte Bandecchi. “Dobbiamo creare lavoro, offrire un futuro. Terni ha una caratteristica industriale. Terni, per la sua collocazione geografica, è una città al centro dell’Italia. A Terni ci sono cose prestigiose, che vanno riesumate”. Il coordinatore di Alternativa Popolare, poi, si è soffermato sull’importanza dei siti culturali e archeologici, che, grazie alla loro capacità di attrazione, “devono aiutare le attività locali”.

Sport: la necessità di costruire strutture all’altezza e organizzar eventi sportivi

Al centro dell’incontro, ovviamente, anche lo sport. “Terni ha grandi campioni, ha dei talenti”, ha affermato Bandecchi. Da qui la necessità di costruire strutture all’altezza e organizzare eventi sportivi, affinché gli atleti possano allenarsi e crescere.

Teatro Verdi: “Se sarò sindaco di Terni punterò a ricostruirlo”

Infine un passaggio sul teatro Verdi. “L’uomo è stato dotato di capacità di scelta che deve essere accompagnata, però, dalla capacità economica e da quella di realizzazione. Del teatro costruito nel 1849 è rimasto poco: se sarò il nuovo sindaco di Terni punterò a ricostruirlo”.