Ternipan acquisita da "spin-off" Unicusano, Bandecchi: non mi candido se... - Tuttoggi

L’imprenditore (che ha anche annunciato la sua candidatura a sindaco di Terni nelle scorse settimane) non lo ha ricordato, ma già qualche settimana fa aveva spiegato come l’obiettivo finale sarebbe quello di acquisire il panificio. La cooperativa di lavoratori ormai ex Ternipan, infatti, ha il diritto di prelazione all’asta per l’acquisto del panificio Interpan, ma finora non aveva la liquidità necessaria per una tale operazione. Con questo primo passo fatto dalle società del “mondo Bandecchi”, invece, il progetto si fa più concreto.

Non è tutto. Stefano Bandecchi ha reso noto anche di star lavorando per la Treofan. I suoi referenti proprio oggi avrebbero avuto un incontro con il liquidatore dell’azienda: “Ho incominciato a interessarmi di questa cosa, abbiamo fatto alcune telefonate, credo che proprio in questi momenti ci sia un incontro con il curatore. Vogliamo vedere se sarà possibile anche qui fare qualcosa di importante e di nuovo. So che anche in questa azienda c’è tanta innovazione anche se i proprietari vecchi si sono portati via i brevetti italiani e ternani. Vorrà dire che tireremo fuori altri brevetti”.