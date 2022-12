Area crisi complessa Terni-Narni, cassa integrazione anche per il 2023 | Ossigeno per Treofan - Tuttoggi

Cassa integrazione anche nel 2023 per i lavoratori Treofan. L'annuncio dell'assessore Fioroni per l'area di crisi complessa Terni-Narni

“Anche per il 2023 saranno disponibili le risorse per gli ammortizzatori sociali finalizzati al recupero dei piani occupazionali nelle aree di crisi industriale complessa, tra cui quella umbra di Terni-Narni” – è quanto dichiarato dall’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Michele Fioroni. “Si tratta – prosegue l’Assessore – di un provvedimento su cui come Regione Umbria abbiamo chiesto al Ministro del Lavoro Marina Calderone una particolare sensibilità e che con soddisfazione abbiamo visto riscontrata, con l’inserimento di una specifica previsione al comma 2 dell’articolo 61 della legge di bilancio per il 2023 presentata dal Governo al Parlamento. L’attivazione di ammortizzatori sociali specifici per le aree di crisi industriale complessa, come nel caso di Terni-Narni, risponde alla necessità di corrispondere ai progetti di reindustrializzazione, come nel caso di Treofan, una strumentazione dedicata in grado di poter accompagnare vertenze e situazioni di crisi rispetto all’impatto sociale”.

Contributi essenziali per vertenza Treofan

“Il volume delle risorse disponibili per la Regione Umbria, sia con riferimento alle assegnazioni degli scorsi anni, sia con riferimento alle assegnazioni che interverranno con riferimento alla legge di bilancio, ci consentiranno – prosegue l’assessore – di dispiegare al meglio le politiche di supporto regionale in tema di sostegno al reddito dei lavoratori e di offerta di politiche attive e formazione oltre che di contribuzione agli investimenti essenziali per la soluzione della vertenza Treofan. È previsto – conclude l’Assessore Fioroni – un incontro presso il Ministero dello Sviluppo Economico e del Made in Italy, per il 23 dicembre prossimo”.