Riaperta (per ora) la strada Ponte Valleceppi – Pretola

Lavori sulla ripa di Pretola, dal 4 aprile al 10 maggio nuova chiusura, poi senso unico alternato

Riaperta dalle 18 di oggi, 22 marzo, la strada Ponte Valleceppi–Pretola, che era stata chiusa per lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico della ripa di Pretola, finanziati per un importo complessivo di 2,3 milioni di euro nell’ambito del Pnrr, missione 2.

La strada, fanno sapere dal Comune, verrà di nuovo chiusa dal 4 aprile al 10 maggio per il completamento dei lavori. Successivamente la strada verrà riaperta, ma a senso unico alternato.