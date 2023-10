Reunion "umbra" tra Jovanotti, Valentino Rossi e Dj Ralf | Il trio a pranzo al confine con le Marche - Tuttoggi.info

Il cantante, il 9 volte campione del mondo di motociclismo e il dj umbro si sono ritrovati a pranzo in un noto ristorante di Fraccano (Città di Castello)

Un pranzo speciale in Umbria, in un noto ristorante ai confini con le Marche, tra Jovanotti, Valentino Rossi e Dj Ralf. Non è l’inizio di una barzelletta ma è accaduto davvero pochi giorni fa, martedì scorso (24 ottobre), a Fraccano (Città di Castello).

L’incredibile reunion di amici è stata resa pubblica solo da una storia girata sui social, dove insieme ai tre big di musica e motociclismo (qui sorridenti nella foto postata da una fanpage di Valentino) comparivano anche i loro conoscenti e familiari davanti al locale di proprietà della signora Silvana Cagnoni (anch’essa in posa).

Il fantastico trio – raramente avvistato unito se non in occasioni molto speciali – oltre ad un’amicizia decennale ha in Comune anche questa zona dell’Altotevere, che Jovanotti gira molto spesso in bici, dove Ralf ha lavorato e ha tantissimi amici (memorabile la sua performance record che lo scorso giugno attirò 7000 persone nel centro storico tifernate) e dove il “Dottore” è venuto spesso (in gran segreto) a sfrecciare sui tornanti impolverati del crossodromo La Trogna.

Nella stories pubblicata giorni fa era presente anche il tifernate doc Leonardo “Fresco” Beccafichi, dj producer, ingegnere del suono e collaboratore stretto (oltre che grande amico) sia di Jovanotti che di Ralf (“lo considero mio fratello” aveva detto quest’ultima nell’intervista pre concerto del giugno scorso). Tra gli altri anche la compagna di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, che lo scorso 13 ottobre ha compiuto 30 anni e la loro piccola Giulietta di appena un anno.

Resta il mistero sul motivo del pranzo che potrebbe spaziare dalla semplice rimpatriata (forse anche per festeggiare il compleanno della partner di Vale) ad un incontro embrionale per un nuovo progetto tra i 3 protagonisti e lo stesso “Fresco”, che ha già fatto parte del team di produzione de “L’Allegria”, singolo di Jovanotti e Morandi il cui video è stato girato (guarda caso) proprio nel ranch di Valentino Rossi.