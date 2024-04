Retrò compie 40 anni, edizione speciale con oltre 100 espositori, negozi aperti e auto d'epoca - Tuttoggi.info

Domenica 21 aprile la grande festa del mercato dell'antiquariato e dei collezionisti nel cuore del centro storico

Con un’edizione speciale per festeggiare i 40 anni di Retrò, domenica 21 aprile si darà il via alla stagione dei grandi eventi di Città di Castello, che dalla primavera all’autunno, in centro (e fuori), offrirà appuntamenti e manifestazioni di richiamo nazionale come Only Wine (ultimo fine settimana di aprile) e il ricco cartellone di Estate in Città.

La terza domenica di aprile, dunque, Retrò – uno degli eventi simbolo di Città di Castello – taglierà un traguardo storico, che sarà festeggiato in collaborazione con il Consorzio Pro Centro, con oltre 100 collezionisti, rigattieri, antiquari, operatori specializzati e hobbisti, che porteranno in vetrina il meglio della loro offerta nella cornice di piazza Matteotti, largo Gildoni, piazza Fanti, corso Cavour e piazza Gabriotti, “dove saranno aperti anche i negozi“, sottolinea l’assessore al Commercio Letizia Guerri.

Faranno parte della festa anche gli appassionati del Club Auto Moto Storiche Altotevere, che porteranno in centro storico magnifici esemplari di veicoli d’epoca che hanno fatto la storia dello stile e della meccanica in Italia e nel mondo. “Sarà un originale incontro di passioni per il bello e per il collezionismo – ha annunciato Guerri – con un filo rosso che per una intera giornata legherà idealmente gli espositori di Retrò, i cultori della manifestazione e chi ama il ruggito dei motori di una volta”.