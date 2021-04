Rete idrica, lunedì lavori di manutenzione a Terni: le vie interessate - Tuttoggi

Sono in programma lunedì 19 aprile lavori di manutenzione sulla rete idrica a Terni. Sono interessate due diverse zone, fa sapere il Sii.

Il cantiere, dalle 8 alle 12.30, interesserà le seguenti vie: Via Giandimartalo da Vitalone, Via Vittorio Veneto e zone limitrofe.

Sempre lunedì 19 dalle 9 alle 12.30 verranno effettuati lavori in Strada Val di Serra, Via Trevi, Via del Viadotto, Via del Torrente, Via della Primavera e zone limitrofe.

Durante gli interventi potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione o temporanee carenze d’acqua. Nel rispetto della normativa e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici delle zone interessate, sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive. Il Sii metterà a disposizione servizi potenziati di contact center ai numeri 800.093.966 da telefono fisso e 0744.441562 da mobile.