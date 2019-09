Regionarie M5s: i risultati

Svelati sul Blog delle Stelle i risultati delle Regionarie, la consultazione in line riservata ai residenti in Umbria per la scelta dei candidati che formeranno la lista del MoVimento 5 Stelle per la Regione.

Hanno partecipato al voto 806 iscritti.

Di seguito i risultati delle votazioni:

ELENCO (IN ORDINE ALFABETICO CON NUMERO DI PREFERENZE OMESSO) DI COLORO CHE HANNO DATO LA DISPONIBILITÀ A CANDIDARSI ALLA CARICA DI PRESIDENTE:

Cristian Brutti

Massimo Caprabianca

Maria Grazia Carbonari

Simonetta Checcobelli

Thomas De Luca

Massimo De Pascalis

Sabrina Liberatoscioli

Michele Pietrelli

Paola Pucci

Gennaro Spiezio

Dario Toffano

Angelica Trenta

Lucia Vergaglia

ELENCO DEGLI ALTRI CANDIDATI (IN ORDINE DI PREFERENZE RICEVUTE):

Fausto Savini 46

Fabio Andrea Petrini 41

Serenella Bartolomei 38

Alice Lupatelli 31

Antonello Semeraro 28

Claudio Patricolo 24

Elisa Gallina 18

Luciano Pellegrini 12

Andrea Ciprini 9

Andrea Pichelli 7

Daniele Massoli 5

Maria Fiorito 3

Veronica Milei 2

Fabrizio Piermarini 2

La lista dei candidati ufficiali sarà in seguito formata tenendo conto dell’ordine del numero di preferenze ricevute e rispettando la rappresentanza di genere, come da legge elettorale regionale vigente. Nessuno dei due generi infatti può essere rappresentato in misura superiore al sessanta percento dei candidati. La regolarità della votazione è stata certificata da notaio, e i risultati saranno depositati presso due notai.

Nella giornata di domani 20 settembre 2019, gli iscritti a Rousseau di tutta Italia abilitati al voto, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 saranno chiamati ad esprimersi sulla proposta fatta dal Capo Politico su un “patto civico per l’Umbria”, “ovvero sulla possibilità di sostenere alle elezioni regionali in Umbria un candidato Presidente civico con il sostegno di altre forze politiche”.

(Notizia in aggiornamento)

