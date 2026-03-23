Referendum, in Umbria l'affluenza più alta | I risultati AGGIORNAMENTI - Tuttoggi.info

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Referendum, in Umbria l’affluenza più alta | I risultati AGGIORNAMENTI

Redazione

Referendum, in Umbria l’affluenza più alta | I risultati AGGIORNAMENTI

Lun, 23/03/2026 - 15:12

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E’ stata del 65%% al termine delle due giornate di voto, l’affluenza degli umbri per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Si tratta dell’affluenza più alta registrata in Italia, dove la media è stata del 58% (quindi di quasi 7 punti percentuali inferiori).

Nella provincia di Perugia l’affluenza è stata di circa il 65,5%.

Gli exit poll

Mentre è iniziato lo scrutinio, gli exit poll danno in vantaggio il “NO”, anche se con una forbice che non dà sicurezza sull’esito. Consorzio Opinio Italia per Rai valuta il “Sì” tra il 47 e il 51%, il “NO” tra il 49% e il 53%. Gli instant poll di La7 e Sky danno il “NO” avanti di un paio di punti percentuali.

Le polemiche durante il voto

In questi due giorni di voto non sono mancate le polemiche, da una parte e dall’altra. La parlamentare del Movimento 5 stelle, Emma Pavanelli, ha segnalato la presenza di alcuni rappresentanti di lista per il “Sì” che avevano nei cartellini di riconoscimento il simbolo che indicava appunto di votare a favore della riforma.

Dall’altra parte, polemiche sui social per la foto postata dal vice presidente della Giunta regionale, Tommaso Bori, che fuori dalla scuola in cui ha votato mostrava il cartello con la scritta “NO”.

Allusioni più o meno dirette sull’indicazione di voto sono state date, nei giorni di silenzio elettorale, da diversi esponenti politici di entrambi gli schieramenti.

(notizia in aggiornamento)

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