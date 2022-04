Reddito di cittadinanza, i carabinieri scoprono un ‘furbetto’ a Cascia

Omissione di alcune dichiarazioni alle origini della contestazione

Furbetto del reddito di cittadinanza scoperto a Cascia. I carabinieri della locale stazione, con la collaborazione del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Perugia, hanno denunciato in stato di libertà una persona.

Omissioni di parametri di equivalenza

L’uomo percettore del beneficio di legge, è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato previsto dall’art. 7 comma 2 del D.L. 4/2019 convertito in L. 26/2019, in quanto avrebbe omesso di comunicare all’I.N.P.S. la variazione del parametro di equivalenza.