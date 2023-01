Rapina in supermercato, giovanissimo finisce in carcere - Tuttoggi

Rapina in supermercato di Arrone, giovanissimo finisce in carcere. Aveva già rapinato locali in Emilia Romagna

Nel corso della mattina del 20 gennaio, i Carabinieri di Terni hanno tratto in arresto, in esecuzione di una ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Terni, uno dei tre autori della cruenta rapina avvenuta nell’aprile scorso in danno di un supermercato di Arrone, i cui responsabili erano stati individuati ed arrestati nel giro di ventiquattro ore dai Carabinieri anche grazie alle importanti testimonianze raccolte nelle immediatezze dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC di Terni.

Giovanissimo già ‘pericoloso’ per la società

Uno dei tre indagati, poco più che maggiorenne, era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, pertanto sottoposto a stringenti prescrizioni stante la sua riconosciuta pericolosità sociale, essendo stato riconosciuto colpevole di altra rapina, analoga nelle modalità esecutive, commessa nel 2021 sulla riviera romagnola.