Rapina in casa stile Arancia Meccanica, arresti e perquisizioni

Arrestati dai carabinieri 5 giovanissimi, due dei quali portati in comunità | Un sesto deferito in stato di libertà

Operazione dei carabinieri martedì mattina, con arresti e perquisizioni, per la rapina ai danni di una donna in stile Arancia Meccanica. L’operazione è scattata a Perugia e in altre zone della provincia.

I carabinieri stanno dando esecuzione alle ordinanze applicative di misure cautelari emesse dalla Magistratura perugina nei confronti di 5 indagati, giovanissimi, ritenuti responsabili, unitamente a un altro soggetto (deferito in stato di libertà), delle ipotesi di reato di rapina aggravata in concorso.

I provvedimenti cautelari, 3 arresti domiciliari e 2 collocamenti in comunità, scaturiscono dalle serrate indagini condotte dagli uomini della Stazione carabinieri di Ponte San Giovanni, a seguito di una rapina in abitazione, aggravata anche dall’utilizzo delle armi, perpetrata in Perugia ai danni di una donna.

Sono tuttora in corso arresti e perquisizioni.

(notizia in aggiornamento)