Sotto la minaccia dell'arma il malvivente ha fatto stendere a terra i clienti presenti in quel momento e si è fatto consegnare i soldi in cassa

Nella tarda mattina di oggi, 29 marzo, è stata messa a segno una rapina nella farmacia di viale delle Stazione.

Rapina con pistola

Secondo quanto è stato possibile apprendere, un uomo si è introdotto nella farmacia pistola alla mano e parzialmente travisato da un cappellino. Sotto la minaccia dell’arma, saranno le indagini degli agenti della Questura a verificare se fosse finta o vera, ha fatto stendere a terra i clienti presenti in quel momento e si è fatto consegnare i soldi in cassa.

Indaga Polizia

Una volta arraffato il bottino, ancora in corso di quantificazione, l’uomo si è dato alla fuga. Sulle sue tracce ci sono gli agenti della Polizia di Stato che, oltre ad aver raccolto le testimonianze in loco e delineato un identikit del rapinatore, stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza per risalire nel più breve tempo possibile al malvivente.