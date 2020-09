Ramo caduto danneggia asfalto - Tuttoggi

Intervento dei Vigili del fuoco in zona Piedimonte

Un albero è caduto danneggiando l’asfalto della sede stradale in prossimità della quale si trovava. Fortunatamente, al momento dell’incidente, nessuna persona o veicolo si trovavano a transitare sulla carreggiata e il danno è stato causato ‘soltanto’ all’asfalto.

Vigili del fuoco sul posto

Secondo quanto è stato possibile apprendere i Vigili del fuoco di Terni stanno intervenuti in strada di Piedimonte per rimuovere l’albero, mettere in sicurezza l’area e ripristinare il traffico interrotto al momento della caduta.