Radioterapia a singhiozzo a Spoleto, attesa per il nuovo acceleratore lineare

L'11 aprile scadono le domande per il nuovo macchinario per la radioterapia oncologica, quello esistente spesso non funziona

Praticamente tutte le settimane, almeno un giorno a settimana, il macchinario per la radioterapia oncologica all’ospedale di Spoleto è guasto. Questo è quello che sta avvenendo da almeno tre settimane al San Matteo degli Infermi, con evidenti disagi per i pazienti che ovviamente provengono da tutta la valle umbra sud e non solo dalla città e dal suo comprensorio. Una situazione che non è nuova: già in passato più volte è accaduto. Il macchinario in questione è il famoso acceleratore lineare per il quale il nosocomio di Spoleto attende da anni la sostituzione.

Finalmente l’Usl Umbria 2 – dopo anni di proclami, lungaggini burocratiche e l’annosa questione se fosse meglio acquistare un nuovo macchinario o affittarlo – ha avviato la procedura per la sostituzione, che è stato annunciato sarà completata entro la fine di questo anno. Nel frattempo gli altri ospedali della regione in possesso del costoso ed importante macchinario hanno proceduto di recente alla sostituzione: a Perugia poco meno di un anno fa, a Terni il mese scorso. Ma se un paziente è in cura presso una struttura ospedaliera, non è così praticabile spostarsi in un’altra: la radioterapia prevede che infatti prima sia fatto una specie di tatuaggio (il cosiddetto centraggio) che è valido solo per uno specifico macchinario, oltre ai problemi di liste d’attesa.