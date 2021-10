Raccordo, lavori lampo: da venerdì sera riaperta la galleria

Buone notizie per gli automobilisti dopo i disagi di questi giorni a seguito dell'incidendio di un tir | Cantiere con 5 imprese in contemporanea

Riaperta da venerdì sera (verso le 20), in anticipo rispetto all’obiettivo fissato a sabato, la galleria Volumni sul Raccordo autostradale, danneggiata dall’incendio di un tir mercoledì.

Lavori lampo, grazie al fatto che più ditte hanno operato contemporaneamente per il ripristino della sede stradale e degli impianti nei 50 metri danneggiati dalle fiamme, dal calore e dal fumo. Gli interventi, avviati tempestivamente già nelle ore successive all’evento, hanno infatti riguardato il ripristino degli impianti tecnologici compromessi dal fuoco e il rifacimento della pavimentazione danneggiata per un’estensione di circa 50 metri.

Per contenere al minimo i tempi di esecuzione sono state impiegate contemporaneamente cinque imprese specializzat,e che hanno operato senza soluzione di continuità sotto la direzione dei tecnici Anas, consentendo di riaprire al traffico il tunnel in anticipo rispetto all’obbiettivo – già sfidante – di sabato mattina, condiviso con la Prefettura e gli Enti locali.

Una buona notizia per gli automobilisti, dopo i disagi di questi giorni. Dalla serata di mercoledì 27 la circolazione era stata ripristinata, ma con transito regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta. Attualmente sono in corso le operazioni di rimozione del cantiere, che richiederanno circa due ore.