Quintana della Rivincita, inizia lo spettacolo al Campo de li Giochi

Sfida a tre tra Melosso, Innocenzi e Gubbini, ma non mancheranno come sempre le sorprese

Ancora una volta sold out al Campo de li Giochi per la Giostra della Rivincita. Un appuntamento imperdibile, baciato da sole, dove i cavalieri intendono dare il massimo per regalare ai rionali il palio. Una Giostra anche in massima sicurezza. Emanata l’ordinanza che vieta la vendita di alcolici e di bevande in contenitori in vetro sia nel Campo che nelle immediate pertinenze.

Ordine di partenza e binomi

L’ordine di partenza è quello estratto sabato sera in piazza della Repubblica: Contrastanga, Pugilli, Cassero, Morlupo, La Mora, Spada, Ammanniti, Croce Bianca, Giotti, Badia. I binomi, salvo sorprese dell’ultimo minuto, sono state rese note dall’Ente Giostra: per l’Ammanniti Tommaso Finestra su Doriano, per il Badia Lorenzo Melosso su Look Amazing; per il Cassero: Luca Innocenzi su Guitto; per il Croce Bianca: Lorenzo Paci su Puck di Breme; per il Contrastanga: Daniele Scarponi su Olaya De L’Alguer; per il Giotti: Massimo Gubbini su Anna Aurora; per La Mora: Mattia Zannori su Non succederà più; per il Morplupo: Alesandro Candelori su Franceschina; per il Pugilli: Nicholas Lionetti su Destination Paco; per lo Spada Pierluigi Chicchini su Romantic Walk.