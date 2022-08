Moto contro furgone, tragedia a Foligno: muore l’agente Piero Alessandrelli

Tornava dal turno di lavoro al carcere di Spoleto. Motociclista, quintanaro e volontario, il cordoglio di Foligno

Sarebbe finito con la sua auto sotto ad un furgone, perdendo la vita. Così è morto Piero Alessandrelli, classe 1973, in un tragico incidente avvenuto la scorsa notte intorno alle 23.30 lungo la Flaminia, all’altezza di via Piave, in una zona dove si procede con un’unica carreggiata.

L’uomo stava tornando a casa da Spoleto dopo un turno di lavoro.