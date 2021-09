Quintana della Rivincita, l'ordine di partenza | La diretta, foto e video

L'ordine di partenza sorteggiato e gli ospiti al Campo | Foto, video e la diretta

Dal dopoguerra al dopo – pandemia. La Quintana si carica, ancora una volta, del peso della ripartenza come baluardo della città di Foligno. Una Quintana a prova di Covid e in completa sicurezza, secondo le normative che permettono a eventi pubblici di questo tipo di svolgersi.

Ok dunque a poco più di 3mila persone con green pass o tampone molecolare, stop a vendite di alcolici o bevande in vetro nel Campo o nelle immediate pertinenze.

Quintana dedicata al Centro di selezione dell’Esercito

Una Quintana speciale, quella di quest’anno, che sarà dedicata ai 25 anni del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito. A lui è dedicato il Palio di Giovanni Kronenberg e, a intervallare le tornate, ci sarà l’esibizione della Fanfara di cavalleria.

La benedizione dei binomi

Quanto alla Gara, ieri sera a Palazzo Trinci il Cerimoniale per l’estrazione dell’ordine di partenza e la benedizione dei binomi. Si è trattata della prima con il nuovo vescovo, monsignor Domenico Sorrentino, salutato con affetto dal presidente dell’Ente Giostra, Domenico Metelli: “Abbiamo bisogno di un pastore“. Per il Comune è intervenuto il vicesindaco Riccardo Meloni, che ha sottolineato la grande attività della Quintana. Poi il vescovo Sorrentino, che ha ringraziato per “l’attenzione incoraggiante” e ha sottolineato la “Foligno umana, calda e cara che ha trovato”.

L’ordine di partenza

Questo l’ordine di partenza sorteggiato riserva qualche sorpresa, con il favorito Luca Innocenzi, a cui tutti vorrano rubare lo scettro, a partire per ultimo. Rione Giotti: Daniele Scarponi su Daytona Man; Rione Pugilli: Michelangelo Fondi su Destination Paco; Rione Croce Bianca: Lorenzo Paci su Super Magic; Rione Badia: Lorenzo Melosso su Texas Cactus; Rione Spada: Massimo Gubbini su City Hunter; Rione la Mora: Mattia Zannori su Non Succederà Più; Rione Ammanniti: Tommaso Finestra su Hamamelis; Rione Morlupo: Alessandro Candelori su Zingaro; Rione Contrastanga: Pierluigi Chiccini su Unknown Princess; Rione Cassero: Luca Innocenzi su Guitto.

Gli ospiti al Campo

Annunciati al Camp de li Giochi, oltre al sindaco di Foligno Stefano Zuccarini, S.E. Monsignor Domenico Sorrentino Vescovo di Foligno e Assisi, l’Ambasciatore del Messico in Italia Carlos Eugenio Garcia De Alba Zapeda, il Reverendo Cristiano Antonietti della sezione per gli affari generali della Segreteria di Stato della Santa Sede, Padre Enzo Fortunato direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, il Generale Daniele Tarantino comandante del C.S.R.N.E e Giovanni Kronenberg autore del Palio di Giostra.

Il corteo e il ricordo di Romagnoli

Il Corteo è partito poco dopo le 15 da piazza del Grano e ha terminato il suo ingresso al Campo de li Giochi intorno alle 15.44, con il Palio realizzato da Giovanni Kronenberg e con l’Ente Giostra, accompagnato dalle due madrine, Federica Moro ed Eleonora Pieroni, in campo con abiti d’epoca realizzati dalle incredibile sartorie locali.

Dai presenti è arrivato il ricordo di Tonino Romagnoli, il “principe dei fotografi”, espressione di rara professionalità e sensibilità. La sua arte – è stato ricordato – riusciva ad imprimerla nella stampa. Tonino Romagnoli ha lasciato il segno e a lui sono andati il ricordo e l’applauso del Campo de li Giochi.

Quindi – prima del via ufficiale della gara – l’Inno d’Italia suonato dalla Fanfara di cavalleria.

Articolo in aggiornamento