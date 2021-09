Cambia la viabilità per la Giostra e per la fiera di Santo Manno - Tuttoggi

Il Comune di Foligno ha adottato alcuni provvedimenti di viabilità relativamente alla Giostra della Rivincita del 12 settembre e alla fiera di Santo Manno

Il Comune di Foligno ha adottato alcuni provvedimenti di viabilità relativamente alla Giostra della Rivincita del 12 settembre e alla fiera di Santo Manno, in programma il 14 e il 15 settembre.

In occasione della Giostra istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle 13 alle 24 nelle seguenti vie: via Chiavellati (tratto compreso tra via Cairoli e via Santa Caterina); rampa di collegamento tra via Chiavellati e via Nazario Sauro; via Nazario Sauro (tratto tra via Mesastris e Piazzale Alunno). In via Fazi istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle 8 alle 24 nella parte terminale del parcheggio di via Nazario Sauro (sottostante Parco dei Canapè) eccetto van trasporto cavalli; istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle 8 alle 16 in Piazza del Grano; istituzione divieto di transito in via Nazario Sauro (tratto compreso da via Mesastris a Piazzale Alunno ) dalle 14,15 fino al termine della manifestazione con deviazione del traffico veicolare nei seguenti incroci: via Nazario Sauro – via Palombaro con deviazione traffico in via Palombaro; via Nazario Sauro – via Mesastris con deviazione traffico in via Mesastris; via Palombaro – via Marco Polo con deviazione traffico in via Palombaro (direzione via Oslavia); via Palombaro – via Oslavia con deviazione traffico in via Oslavia; via Oslavia – via Amendola (eccetto residenti e/o autorizzati) con deviazione traffico in via Oslavia; via Oberdan – via Umberto I (eccetto residenti e/o autorizzati) con deviazione traffico in via Cesare Battisti; via Chiavellati – via Cairoli con deviazione traffico in via Santa Caterina. Si autorizza il transito veicolare in via Santa Caterina per consentire l’uscita dal centro storico con conseguente spegnimento della telecamera posta al varco elettronico ZTL di via Santa Caterina dalle 14 alle 20 del 12 settembre.

Per consentire l’istallazione di attrezzature utili allo svolgimento della Giostra, si istituisce il divieto di transito in via Nazario Sauro, solo carreggiata lato Campo dei Giochi, il giorno 11 settembre dalle 15 alle 18,30 e il giorno 12 settembre dalle 20 alle 23 con deviazione traffico veicolare all’intersezione tra via Nazario Sauro e via Palombaro.

Per la fiera di Santo Manno, nelle aree contigue antistanti gli impianti sportivi di Santo Pietro ed il Palazzetto dello Sport, interessate dall’occupazione dei banchi degli operatori ambulanti, divieto di transito e di sosta, con rimozione obbligatoria, a tutti i veicoli, dalle 00,00 del 14 settembre alle 24.00 del giorno 15 settembre fino al termine della manifestazione fieristica, fatta eccezione per i mezzi degli operatori ambulanti autorizzati a partecipare alla manifestazione e da questi utilizzati per le operazioni di allestimento del banco di vendita e/o per le operazioni di carico-scarico delle merci, per il transito dei veicoli dei residenti e dei veicoli al servizio dei portatori di handicap. Nei giorni e nelle ore sopra indicati, sono temporaneamente adottati, in deroga alla eventuale regolamentazione vigente, i seguenti provvedimenti collaterali, in materia di circolazione stradale: istituito il senso unico di circolazione in via XVI Giugno, tratto compreso tra l’incrocio con via Fratelli Bandiera – via M. Arcamone ed il ponte S. Magno, con direzione di marcia consentita, Ponte Nuovo → via S. Pietro; istituito il senso unico di circolazione in via Monte Cucco, direzione di marcia consentita, ponte San Magno → via XVI Giugno; istituito il divieto di circolazione in via Monte Faeto, fatta eccezione per i veicoli dei residenti; istituito il divieto di transito nella via di collegamento tra via Monte Cucco e via Grumelli; istituito il divieto di accesso in via Don Pietro Arcangeli con direzione via Grumelli eccetto residenti/autorizzati; istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, in via Monte Cucco, lato sinistro rispetto alla direzione di marcia consentita, ovvero lato fiera; istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, in via XVI Giugno, tratto compreso tra l’incrocio del ponte Nuovo e l’incrocio con via Monte Cucco, su entrambi i lati.