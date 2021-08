Quintana, è la sera della Giostra della Rinascita | La diretta dal Campo de li Giochi - Tuttoggi

Una edizione in grande stile quella della Sfida che ha sfidato le normative anti-covid e si è caratterizzata come una competizione che ha fatto scuola

Una Giostra della Rinascita in grande stile quella della Sfida. Una Giostra che ha sfidato le normative anti-covid e si è caratterizzata ancora come una competizione che ha fatto scuola.

Prima manifestazione infatti a livello nazionale, a richiedere l’applicazione del green pass. L’ordine di partenza, estratto a Palazzo Trinci, ha detto che il primo a sfidare il Dio Marte è Luca Innocenzi su Guitto per il Cassero. A seguire Tommaso Finestra (Ammanniti) su Hamamelis. Terzo Lorenzo Paci per il Croce Bianca su Super Magic, Quarto il Giotti con Daniele Scarponi, il più veloce delle prove ufficiali, con Daytona Man. Ci sarà quindi lo Spada con il veterano Massimo Gubbini (vincitore del Palio di Ascoli) su City Hunter.L’ordine di partenza prosegue con il Morlupo, con il cavaliere Alessandro Candelori su Zingaro. Quindi Mattia Zannori e Non succederà più per la Mora. Ottavo il Pugilli, rappresentato da Michelangelo Fondi su Edward England. Ultimo nella prima tornata Pierluigi Chicchini per il Contrastanga, su Unknown princess.

L’entrata al Campo de li Giochi

Dopo tanta attesa da parte dei folignati e degli appassionati della Giostra è finalmente arrivato il momento della sfilata delle dame e dei messeri dei dieci rioni cittadini.

E dopo la lettura del Bando della Quintana dalla tribuna d’onore è arrivato anche il momento del giro d’onore di cavalli e cavalieri

Il ricordo di Luca e Maurizio

Tra i ricordi anche quello di Luca Calderini, rionale del Morlupo che se n’è andato troppo presto. Applauso sentitissimo anche per il ricordo di Maurizio Metelli, il magistrato e già priore del Contrastanga, scomparso per il Covid a febbraio.

La tribuna d’onore

Una Quintana nuova, anche per il cerimoniale di venerdì che si è svolto per la prima volta a Palazzo Trinci.

In tribuna anche la presidente della Regione, Donatella Tesei, il già procuratore di Perugia Fausto Cardella, il generale di Brigata Michele Tarantino, il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. Presente anche il presidente del consiglio degli anziani della Quintana di Ascoli, Massimo Massetti, i generale Leonardo Tricarico.

Nota a margine la protesta dei vigili urbani, stasera in assemblea sindacale. “La Quintana che non gradisce essere strumentalizzata”, ha detto lo speaker Silvestri al Campo.

Le ordinanze per la sicurezza

Un’edizione, come dicevamo, gestita da due ordinanze che hanno imposto per questa tornata l’obbligo delle mascherine, anche all’aperto, in occasione dello svolgimento del Corteo Storico dei figuranti e della “Giostra della Quintana” al “Campo de li Giochi” di via Nazario Sauro – piazzale Niccolò Alunno.

Inoltre è stato importo il divieto assoluto di vendita o somministrazione, di bevande alcoliche e alimenti da asporto sia all’interno che nelle immediate pertinenze del campo sportivo utilizzato per la “Giostra”

Il provvedimento è stato disposto da un’ordinanza, firmata dal vicesindaco Riccardo Meloni, che decorre dalle 19 di sabato 7 agosto e fino alle 01 di domenica 8 agosto.

Ha collaborato Sara Cipriani