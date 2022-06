Quintana, torna la magia del corteo storico: Foligno nel Barocco

La giunta comunale in corteo

Torneranno in Corteo Storico i componenti della Giunta Comunale. Gli assessori accompagneranno il sindaco Avv. Stefano Zuccarini che proverà nuovamente l’emozione di calarsi in abiti barocchi.

Le madrine della Quintana

Ad impreziosire il Corteo Storico con la loro bellezza ci saranno, ancora una volta, la Madrina Ufficiale della Quintana Federica Moro e la Madrina Internazionale Eleonora Pieroni di recente apparsa sul red carpet del Festival di Cannes e che ha preso parte al film “Dante” del regista Pupi Avati che uscirà nelle sale a settembre.

Il percorso del Corteo

Il Corteo delle rappresentanze rionali prenderà il via alle 21.45 con partenza da piazza del Grano, per procedere poi in via XX Settembre, piazza San Giacomo, via Meneghini, largo Volontari del Sangue, via Gentile da Foligno, piazza Faloci Pulignani, largo Carducci, piazza della Repubblica, via Gramsci, piazza San Domenico, via Mazzini, Corso Cavour, via Oberdan, via Umberto I, via Garibaldi, largo Carducci e, di nuovo, piazza della Repubblica. Alle 23 è prevista la suggestiva cerimonia dell’Arruolamento dei cavalieri. In questo contesto ci sarà il tradizionale momento della benedizione dei cavalieri che sarà impartita da Monsignor Domenico Sorrentino, Vescovo di Foligno e Assisi. A seguire sarà effettuata l’estrazione dell’ordine di partenza per la Giostra di sabato e a chiudere la lettura del Bando di Giostra interpretato da Claudio Pesaresi.