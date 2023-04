Quarto colpo in 3 mesi nello stesso supermercato, ladri “affezionati” arrestati

La coppia era già stata arrestata (insieme ad un terzo uomo) dai carabinieri biturgensi ma a quanto pare non è servito: in seguito alla convalida dell’arresto del Tribunale di Arezzo, nei mesi scorsi i due erano infatti stati rilasciati per fargli fare ritorno nella metropoli partenopea, ma proprio ieri (31 marzo) sono tornati alla carica ritentando il quarto colpo.

Stavolta hanno arraffato soprattutto alcolici e prodotti per la cosmesi personale, oltre ad una torta farcita al cioccolato confezionata per le feste di Pasqua. Come sempre si sono alternati in ingresso e in uscita, svuotando tutto nell’auto con cui sono arrivati. In questo caso avevano con loro pure delle calamite, tanto potenti da riuscire a disattivare i dispositivi magnetici applicati ai prodotti.

I due sono stati arrestati e la refurtiva restituita ai legittimi proprietari. L’ipotesi investigativa più accreditata è che ci sia un mercato illegale parallelo, dove il gruppo di stranieri dedito a questi furti reimmette in vendita prodotti rubati. Le indagini dei carabinieri si stanno concentrando proprio su questa pista.