Puzzle candidati, il centrodestra chiude: non c’è Squarta (per ora)

Solo Fdi lascia ancora qualche attimo di incertezza

I giochi sono praticamente fatti. Lunedì 22 agosto Lega e Fratelli d’Italia hanno convocato due conferenze stampa per presentare la lista dei candidati alle prossime politiche, con la quadra che si è, di fatto, trovata.

Casa Lega

Come da accordi con la coalizione, alla Lega è toccato il collegio dell’Umbria del nord, comprensivo di Perugia, Trasimeno e fascia appenninica. Qui il Carroccio schiera Virginio Caparvi, segretario regionale e parlamentare uscente. Capolista del proporzionale alla Camera Valeria Alessandrini, senatrice uscente, e al Senato capolista Luca Briziarelli. In questo caso entrambi i posti non proprio blindatissimi.