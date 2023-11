Provincia di Terni, sensi unici alternati su varie strade per lavori fra Narni e Stroncone - Tuttoggi.info

Viabilità: sensi unici alternati per lavori su varie strade della Provincia di Terni.

Sono partiti il 20 novembre scorso i lavori sulla Sr 313 Passo Corese, nel Comune di Stroncone, finalizzati alla messa in sicurezza di un breve tratto di scarpata interessata da fenomeni franosi.

La ditta incaricata sta realizzando una paratia di contenimento in cemento, le cui dimensioni sono circa 20 metri di lunghezza e 1,5 di altezza. L’intervento durerà 10 giorni. A tale proposito, la Provincia di Terni ha emanato un’ordinanza per istituire il senso unico alternato regolato da semaforo per tutte le 24 ore al km 52+350, lato sinistro della carreggiata, fino al 30 novembre.

Narni

A Narni, invece, sono in programma lavori di riparazione di tratti di barriere guardrail danneggiate da precedenti urti. I lavori, iniziati il 21 novembre, interessano due zone: la prima è sulla Sr 204 Ortana all’altezza dell’abitato di Stifone, al km 40+300, lato sinistro della carreggiata; la seconda è sulla Sr 3 Ter fra la galleria del Ponte d’Augusto e il bivio di Amelia, al km 8+150, lato destro della carreggiata. La Provincia, in questo caso, ha disposto un senso unico alternato regolato da semaforo per entrambi i tratti stradali, dalle 7,00 alle 18,00, fino al 28 novembre.

Stroncone

Su richiesta della ditta incaricata da E-Distribuzione, la Provincia ha infine emanato un’ordinanza per un senso unico alternato nel Comune di Stroncone dal km 1+350 al km 1+630 della Sp 65 di Santa Lucia. Il provvedimento consentirà l’esecuzione in sicurezza dei lavori di posa di nuove tubazioni per cavi elettrici e resterà in vigore fino al 1° dicembre.