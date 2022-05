Progetto legalità, conclusi gli incontri tra gli studenti e i Carabinieri

Il calendario degli incontri

Gli incontri, grazie alla disponibilità del Maresciallo Tenti, sono avvenuti in due giornate e sono stati svolti nelle singole classi, affinché fosse garantita la buona riuscita dell’attività, perché è dimostrato che l’azione nel piccolo gruppo rende l’esperienza più efficace.

Gli argomenti

I giovani studenti nella fascia di età compresa tra i 14 e i 18/19 anni hanno posto domande e chiesto chiarimenti su argomenti diversi: le conseguenze legali di comportamenti non rispettosi della legge, a partire dall’inosservanza del Codice della strada, alla sicurezza della persona. Grande interesse è stato mostrato per tutte quelle problematiche tipiche dell’età adolescenziale come ad esempio il consumo di sostanze quali alcool e droghe, responsabili spesso di incidenti anche gravi. I ragazzi più grandi, soprattutto i maggiorenni del quarto e quinto anno di scuola superiore sono stati soprattutto interessati agli argomenti di carattere etico e morale, toccando temi come la libertà e la giustizia, i diritti e i doveri del cittadino, la violenza e la criminalità.

La disponibilità del maresciallo

La piena disponibilità del Maresciallo ad incontrare i ragazzi, a dialogare con loro nella forma di una piacevole conversazione, è stato anche il modo per annullare quella distanza e quel timore immotivato che a volte può incutere la “divisa”, perché come lui ha sottolineato più volte: “non dobbiamo dimenticare che dietro quella divisa c’è l’uomo”, “consapevole – prosegue la scuola – di aver fatto una scelta di vita al servizio e in difesa dello Stato, per garantire la tutela dell’ordine pubblico e la sicurezza della collettività, ma non per questo incapace di comprendere la fragilità umana di chi può sbagliare, soprattutto se giovane e inesperto”.

La celebrazione di Capaci

“In attesa della celebrazione del trentesimo anniversario della strage di Capaci il 23 Maggio prossimo abbiamo potuto ascoltare dalla voce del Comandante Maresciallo Tenti, quanta passione, dedizione e senso del dovere si possa riscontrare nell’operato di uomini che scelgono nella vita la missione di essere servitori fedeli dello Stato, così come lo furono Giovanni Falcone e gli uomini della sua scorta che in nome della legalità sacrificarono la propria vita“.