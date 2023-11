Problemi di coppia? Ecco la soluzione che va al cuore della comunicazione alchemica - Tuttoggi.info

Un viaggio di 4 lezioni alla riscoperta di due mondi diversi, quello maschile e quello femminile che possono allearsi

“E vissero felici e contenti”, cinque parole che danno vita a un intero Universo di aspettative sulla relazione. Poi all’improvviso ti accorgi che: “pensavi fosse amore, invece …era un calesse”. Ti senti come se tu e il tuo partner parlaste due lingue diverse. Ti ritrovi a sforzarti a decifrare le sottili sfumature comunicative che ti dividono dalla persona che ami e il tuo unico desiderio è trovare la chiave per uscire da questo complesso labirinto.

La questione è: “comprendere o non comprendere”.

Le relazioni di coppia, sono un cammino straordinario, ricco di avventure, di alti e bassi, di gioie e sfide. Ci fanno paura ma, non riusciamo a farne a meno. Sta diventando sempre più difficile darne vigore. La “matrix”, la televisione, i social hanno trasformato bisogni, desideri, interessi e questo non aiuta.

In questa strada tortuosa, una delle più grandi ed estenuanti sfide è quella di imparare a comprendere la personalità unica e irripetibile del tuo partner attraverso una comunicazione efficace.

La diversità nelle personalità uomo/donna è un aspetto naturale delle relazioni umane. Ogni individuo porta con sé una serie di tratti distintivi, abitudini, bisogni emotivi e modi di comunicare. Queste differenze possono essere una fonte di arricchimento per la coppia ma, possono anche generare incomprensioni e tensioni se non vengono gestite adeguatamente. Puoi conoscere di lui o di lei gusti, interessi ma spesso non si conoscono quelle che sono le emozioni, le rispettive esigenze, i loro tempi. Ed ecco che si cade nell’ombra e nella paura di perdere la persona amata.

Questo processo richiede empatia, ascolto attivo, capacità di mettersi nei panni dell’altro e, soprattutto, una buona comunicazione.

Un corso per comprendere e migliorare la comunicazione

Laura Caldara, coach in comunicazione e public speaking, specializzata in Comunicazione Alchemica applicata nel mondo politico e nelle relazioni, attraverso il suo webinar intitolato: “La Magia della Comunicazione Alchemica, Il segreto per il Tuo: “E vissero felici e contenti”, si addentra in questo panorama dalle mille sfaccettature. Attraverso questo webinar imparerai a decifrare il Codice della Comunicazione Alchemica tra uomo e donna fino alla comprensione di una strategia che ti porterà alla costruzione della più grande aspirazione di tutte le favole: “diventare una coppia sacra”.

Il corso si terrà online nelle seguenti date: 2 dicembre, 13 dicembre, 16 gennaio, 27 gennaio. Per chi parteciperà al webinar riceverà un bonus per una consulenza individuale gratuita, un ebook per riscoprire il segreto per costruire una relazione sana, la possibilità di partecipare come membro del gruppo Facebook privato, dove poter ottenere consigli e materiale utile alla crescita della coppia e, uno sconto del 10% sul libro della Caldara “Tecniche di comunicazione della politica 3.0: come dirlo” edito da Gambini Editore

Un viaggio di 4 lezioni, 8 ore, alla riscoperta di due mondi diversi che, possono allearsi attraverso la conoscenza di sé e del proprio partner. Un viaggio che porterà a decifrare il non detto, a comprendere l’arte dell’ascolto attivo e, a risolvere i conflitti in modo costruttivo attraverso il meraviglioso mondo della Comunicazione Alchemica.

Per ulteriori informazioni scrivere alla seguente email: lauracaldaracoach@gmail.com o al numero di telefono: 3240959262.