Problema sanitario, divieto di utilizzo dell'acqua potabile di rete all'ospedale e in alcune zone - Tuttoggi.info

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Problema sanitario, divieto di utilizzo dell’acqua potabile di rete all’ospedale e in alcune zone

Redazione

Problema sanitario, divieto di utilizzo dell’acqua potabile di rete all’ospedale e in alcune zone

Sab, 18/07/2026 - 20:52

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Vietato utilizzare l’acqua potabile della rete pubblica a Campomicciolo-San Valentino a Terni. L’ordinanza urgente è stata firmata oggi, sabato, dal sindaco Stefano Bandecchi.

Il provvedimento si è reso necessario – spiegano dal Comune – a seguito di una segnalazione dell’AUSL Umbria 2 riguardante “un inconveniente igienico-sanitario sulla qualità dell’acqua”. L’atto è stato adottato sulla base del principio di massima precauzione a tutela della salute pubblica, in attesa che le autorità sanitarie e i gestori completino gli accertamenti e i campionamenti in corso lungo la rete.

Nello specifico, l’ordinanza introduce con decorrenza immediata e fino a nuova revoca il divieto precauzionale di utilizzo dell’acqua di rete per:

bere
preparare alimenti e bevande
lavare alimenti
igiene orale
L’amministrazione comunale precisa che la misura ha un carattere esclusivamente preventivo e precauzionale.

Il divieto si applica alle utenze della zona di fornitura Campomicciolo-San Valentino e all’Azienda Ospedaliera di Terni (per la quale restano ferme le competenze della Direzione sanitaria sulle misure interne).

L’elenco puntuale di vie e civici interessati sarà comunicato alla cittadinanza non appena i tecnici dell’AUSL Umbria 2, SII, ASM Terni S.p.A. trasmetteranno la delimitazione territoriale esatta, già richiesta dal Comune con massima urgenza.

Il provvedimento rimarrà in vigore fino a quando l’AUSL e i tecnici competenti non forniranno i riscontri analitici definitivi che consentano la revoca o la modifica delle restrizioni.

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