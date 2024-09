Pro loco di Bastia Umbra, nuovo consiglio direttivo e nuova presidente - Tuttoggi.info

Il nuovo consiglio direttivo della Pro loco di Bastia Umbra, nominato dall’assemblea domenica 8 settembre 2024, ha eletto presidente dell’Associazione Luisa Mancinelli Degli Esposti, già consigliere da anni.

unzionario di banca, sposata e mamma di una adolescente, succede a Raniero Stangoni che ha diretto la Pro Loco per numerosi anni e che continuerà a rivestire un ruolo importante all’interno dell’associazione. La nuova Presidente si insedia con un consiglio rinnovato, con numerose presenze femminili e giovanili. Sarà affiancata da Claudio Giorgetti, riconfermato nel ruolo di vicepresidente, Raniero Stangoni nominato cassiere-economo e Daniela Piselli Segretaria. La Presidente sarà inoltre coadiuvata dagli altri membri del Consiglio: Claudia Morini, Emanuele Boccali, Veronica Taglia, Matteo Santoni, Claudio Lombardi, Roldano Boccali e Maria Giulia Raspa.

Mancinelli Degli Esposti ringrazia “tutto il Consiglio per la nomina ricevuta ed esprime profonda gratitudine al Consiglio stesso e soprattutto al Presidente uscente Raniero Stangoni per l’immenso lavoro e impegno svolto nel tempo a favore dell’Associazione. Il nuovo consiglio resterà in carica fino al 2026 e tante sono le iniziative già in programma nei prossimi mesi a cominciare dal Premio Nazionale Insula Romana (PIR) la cui serata finale è in programma per il 17 novembre 2024”. E tanti altri eventi sono in programma per coinvolgere sempre più la città.